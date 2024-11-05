Катализатор для синтеза водорода на основе никеля создали в Казани

Традиционно для синтеза водорода используются драгоценные металлы, такие как платина, но их высокая стоимость и ограниченная доступность делают их нецелесообразными для массового применения. Новый электрокатализатор на основе никеля, по словам исследователей, более доступен и эффективен для процесса восстановления протонов.

Исследования проводились с использованием уксусной кислоты в качестве источника протонов, а также современных методов, таких как ЯМР-спектроскопия и рентгеноструктурный анализ. Ученые смогли определить структуру нового катализатора и его поведение в различных условиях. Эксперименты показали, что при использовании нового комплекса восстановление протонов происходит при низкой разнице потенциалов, что обеспечивает высокий выход тока до 85%.