В России
Опубликовано 05 ноября 2024, 19:03
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Катализатор для синтеза водорода на основе никеля создали в Казани

Новый подход к водородной энергетике
Ученые Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) разработали новый катализатор для синтеза водорода, основанный на соединениях никеля. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, этот катализатор способен значительно снизить затраты на массовое производство водорода.
Катализатор для синтеза водорода на основе никеля создали в Казани

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Традиционно для синтеза водорода используются драгоценные металлы, такие как платина, но их высокая стоимость и ограниченная доступность делают их нецелесообразными для массового применения. Новый электрокатализатор на основе никеля, по словам исследователей, более доступен и эффективен для процесса восстановления протонов.

Исследования проводились с использованием уксусной кислоты в качестве источника протонов, а также современных методов, таких как ЯМР-спектроскопия и рентгеноструктурный анализ. Ученые смогли определить структуру нового катализатора и его поведение в различных условиях. Эксперименты показали, что при использовании нового комплекса восстановление протонов происходит при низкой разнице потенциалов, что обеспечивает высокий выход тока до 85%.