Казанские ученые разработали технологию получения экологичного топлива из соломы

Опубликовано 16 июля 2024, 14:15
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Казанские ученые разработали технологию получения экологичного топлива из соломыОна обеспечивает высокий выход биоводорода
Ученые Казанского государственного аграрного университета и Казанского национального исследовательского технологического университета разработали новую технологию производства биоводорода из соломы. Этот метод считается одним из наиболее перспективных для замены ископаемых видов топлива.
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Ключевым элементом новой технологии стала двухстадийная обработка соломы, включающая паровзрывную обработку при высоких температурах и последующий кислотный или ферментативный гидролиз. Это позволяет значительно повысить эффективность процесса и максимально использовать потенциал растительных отходов.
Исследования показали, что разработанная технология обеспечивает высокий выход биоводорода до 73 кубометров из 1 тонны соломы, в зависимости от используемого штамма бактерий. Такой подход не только снижает затраты на производство, но и решает проблему утилизации сельскохозяйственных отходов, снижая негативное воздействие на окружающую среду.
Автор:Ингела Воробьева