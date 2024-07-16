Казанские ученые разработали технологию получения экологичного топлива из соломы

Ключевым элементом новой технологии стала двухстадийная обработка соломы, включающая паровзрывную обработку при высоких температурах и последующий кислотный или ферментативный гидролиз. Это позволяет значительно повысить эффективность процесса и максимально использовать потенциал растительных отходов.

Исследования показали, что разработанная технология обеспечивает высокий выход биоводорода до 73 кубометров из 1 тонны соломы, в зависимости от используемого штамма бактерий. Такой подход не только снижает затраты на производство, но и решает проблему утилизации сельскохозяйственных отходов, снижая негативное воздействие на окружающую среду.