В России
Опубликовано 16 июля 2024, 14:15
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Казанские ученые разработали технологию получения экологичного топлива из соломы

Она обеспечивает высокий выход биоводорода
Ученые Казанского государственного аграрного университета и Казанского национального исследовательского технологического университета разработали новую технологию производства биоводорода из соломы. Этот метод считается одним из наиболее перспективных для замены ископаемых видов топлива.
Казанские ученые разработали технологию получения экологичного топлива из соломы

© Ferra.ru

Ключевым элементом новой технологии стала двухстадийная обработка соломы, включающая паровзрывную обработку при высоких температурах и последующий кислотный или ферментативный гидролиз. Это позволяет значительно повысить эффективность процесса и максимально использовать потенциал растительных отходов.

Исследования показали, что разработанная технология обеспечивает высокий выход биоводорода до 73 кубометров из 1 тонны соломы, в зависимости от используемого штамма бактерий. Такой подход не только снижает затраты на производство, но и решает проблему утилизации сельскохозяйственных отходов, снижая негативное воздействие на окружающую среду.