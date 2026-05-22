Казанские ученые создали акустическую технологию для добычи нефти

Ученые разработали математическую модель и программный комплекс для расчета параметров воздействия. Также был создан скважинный акустический излучатель с радиусом действия до 50 метров. Во время испытаний воздействие в диапазоне от 3 до 5 кГц в течение 5−15 минут снижало вязкость нефти на 7−15%, отметили в ведомстве.

По расчетам специалистов, дебит скважин может увеличиться на 25−30% в зависимости от характеристик пласта. Технология не требует химических реагентов и капитального изменения конструкции скважин. На разработку получены патенты.