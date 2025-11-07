Казанские ученые создали катализатор для улучшения синтетической нефти

Опубликовано 07 ноября 2025, 07:301 мин.
Казанские ученые создали катализатор для улучшения синтетической нефтиНикелевый состав повышает качество и объем добычи
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета разработали новый катализатор на основе никеля, который улучшает свойства синтетической нефти. Водорастворимое вещество можно применять в существующих технологиях добычи.
© Ferra.ru
Катализатор, представляющий собой сульфат никеля, испытали в условиях гидротермальной обработки. При нагреве пласта до 350 градусов Цельсия выход синтетической нефти увеличивался на 6−11,55%. В этом температурном режиме также фиксировалось значительное улучшение качественных показателей продукта.
Как объяснили в ведомстве, катализатор работает в диапазоне 350−400 градусов, преобразуя тяжелые компоненты, такие как смолы и асфальтены, в легкие углеводороды. Этот процесс сопровождается повышением соотношения водорода к углероду и снижением содержания серы в конечном продукте.
Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».