Казанские ученые создали катализатор для улучшения синтетической нефти

Катализатор, представляющий собой сульфат никеля, испытали в условиях гидротермальной обработки. При нагреве пласта до 350 градусов Цельсия выход синтетической нефти увеличивался на 6−11,55%. В этом температурном режиме также фиксировалось значительное улучшение качественных показателей продукта.

Как объяснили в ведомстве, катализатор работает в диапазоне 350−400 градусов, преобразуя тяжелые компоненты, такие как смолы и асфальтены, в легкие углеводороды. Этот процесс сопровождается повышением соотношения водорода к углероду и снижением содержания серы в конечном продукте.

Разработка выполнена в рамках программы «Приоритет-2030».