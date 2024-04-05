Казанские ученые создали охлаждающий кристалл для квантовых технологий

Кристалл LiGdF4 выращен в лаборатории КФУ, где уже долгое время занимаются исследованиями в области кристаллографии и квантовой электроники. Исследователи выявили в этом кристалле анизотропный магнитокалорический эффект, который используется для охлаждения методом адиабатического размагничивания.

Этот метод охлаждения требуется, например, при квантовых вычислениях и оптических сенсорах космических телескопов. Литиевые тетрафториды редкоземельных металлов, такие как гадолиний, считаются перспективными материалами для развития квантовой электроники.