Казанские ученые создали охлаждающий кристалл для квантовых технологий

Опубликовано 05 апреля 2024, 20:32
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Казанские ученые создали охлаждающий кристалл для квантовых технологийНа основе литиевого тетрафторида гадолиния
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали кристалл литиевого тетрафторида гадолиния (LiGdF4), способный охлаждать вещества до очень низких температур. Этот материал может найти применение в создании квантовых компьютеров, лазеров и космических инфракрасных телескопов.
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Кристалл LiGdF4 выращен в лаборатории КФУ, где уже долгое время занимаются исследованиями в области кристаллографии и квантовой электроники. Исследователи выявили в этом кристалле анизотропный магнитокалорический эффект, который используется для охлаждения методом адиабатического размагничивания.
Этот метод охлаждения требуется, например, при квантовых вычислениях и оптических сенсорах космических телескопов. Литиевые тетрафториды редкоземельных металлов, такие как гадолиний, считаются перспективными материалами для развития квантовой электроники.