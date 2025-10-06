Казанские ученые улучшили метод получения водорода из метана и сероводорода

Традиционный метод промышленного получения водорода через паровой риформинг метана сопровождается большим выбросом углекислого газа. Новый подход считается более экологичным, а побочный продукт — сероуглерод — может использоваться в химической и фармацевтической промышленности.

В ходе экспериментов ученые впервые выявили образование промежуточного соединения CH3S. Согласно предложенному механизму, частицы серы на поверхности катализатора активируют метан, снижая образование нежелательных коксовых отложений и увеличивая стабильность катализатора.

Исследование было проведено в рамках проекта «Экология промышленных городов».