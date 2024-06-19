В России
Опубликовано 19 июня 2024, 20:08
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Казанский университет разработал новый беспилотный комплекс для сельхозтехники

Основанный на ИИ
Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) представили новый беспилотный аппаратно-программный комплекс ADAS 4 уровня, предназначенный для машинно-тракторных агрегатов.
Казанский университет разработал новый беспилотный комплекс для сельхозтехники

© Ferra.ru

Этот комплекс, основанный на передовых технологиях машинного зрения, искусственного интеллекта и анализа данных, обещает значительно повысить эффективность сельского хозяйства.

ADAS 4 уровня способен самостоятельно управлять сельскохозяйственными машинами, определять препятствия, строить маршруты и работать в различных погодных условиях. Внедрение таких технологий позволяет сократить издержки производства и увеличить производительность поля.

Система разработана на базе глобальных стандартов и подтверждена рядом научных работ и патентов. В перспективе университет планирует создать комплекс машин, объединенных единой системой автономного управления, что может значительно усилить экспортный потенциал России в сельскохозяйственной технике.

Казанский университет разработал новый беспилотный комплекс для сельхозтехники
© Казанский Государственный Аграрный Университет