Казанский университет разработал новый беспилотный комплекс для сельхозтехники

Этот комплекс, основанный на передовых технологиях машинного зрения, искусственного интеллекта и анализа данных, обещает значительно повысить эффективность сельского хозяйства.

ADAS 4 уровня способен самостоятельно управлять сельскохозяйственными машинами, определять препятствия, строить маршруты и работать в различных погодных условиях. Внедрение таких технологий позволяет сократить издержки производства и увеличить производительность поля.

Система разработана на базе глобальных стандартов и подтверждена рядом научных работ и патентов. В перспективе университет планирует создать комплекс машин, объединенных единой системой автономного управления, что может значительно усилить экспортный потенциал России в сельскохозяйственной технике.