Каждая четвертая компания в России внедрила ИИ

Было проанализировано 10 тыс. представителей из 19 отраслей, включая транспорт, страхование, искусство и другие, было выявлено, что наибольшее количество компаний активно использует ИИ в сферах транспорта, банкинга, торговли и медицины.

Задачи, в которых искусственный интеллект пользуется популярностью, включают в себя взаимодействие с клиентами, сбор аналитики, планирование процессов и написание текстов. Эксперты утверждают, что хотя ИИ может значительно упростить работу, он не заменит полностью человеческого мышления и труда.

Лидеры сферы подчеркивают важность наличия человеческого фактора, страхующего ИИ от возможных недочетов. Галина Вакулина из банка "Точка" отмечает, что использование ИИ будет продолжать расти в 2024 году, при этом компании будут находить для него все больше практических применений.