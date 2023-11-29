Каждая четвертая компания в России внедрила ИИ

Каждая четвертая компания в России внедрила ИИСогласно исследованию
По данным "Авито работы", 24% компаний в России уже успешно интегрировали технологии искусственного интеллекта к ноябрю 2023 года. Это произошло год спустя после выхода языковой модели ChatGPT, вызвавшей значительный интерес. Половина из них использует ИИ в повседневной деятельности, пишет ТАСС.
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Было проанализировано 10 тыс. представителей из 19 отраслей, включая транспорт, страхование, искусство и другие, было выявлено, что наибольшее количество компаний активно использует ИИ в сферах транспорта, банкинга, торговли и медицины.
Задачи, в которых искусственный интеллект пользуется популярностью, включают в себя взаимодействие с клиентами, сбор аналитики, планирование процессов и написание текстов. Эксперты утверждают, что хотя ИИ может значительно упростить работу, он не заменит полностью человеческого мышления и труда.
Лидеры сферы подчеркивают важность наличия человеческого фактора, страхующего ИИ от возможных недочетов. Галина Вакулина из банка "Точка" отмечает, что использование ИИ будет продолжать расти в 2024 году, при этом компании будут находить для него все больше практических применений.