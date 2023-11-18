Каждый четвертый IT-Бизнес в России открыт людьми младше 26 лет

Каждый четвертый IT-Бизнес в России открыт людьми младше 26 летА доля женщин-предпринимателей в этой области выросла на 3%
По исследованию компании "Деловая среда", входящей в "Сбер", в этом году наблюдается усиление предпринимательской активности в сфере IT среди молодежи. Почти 60% новых IT-бизнесов возглавили предприниматели до 35 лет, при этом каждый четвертый стартап был создан молодыми предпринимателями до 26 лет, пишет РИА Новости.
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Также около 8% - открывают бизнес в сфере IT в возрасте 18-19 лет.
Лидерами по количеству открывших бизнес в IT-секторе стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Тем не менее, в топ-5 еще вошли Ленинградская и Свердловская области, указывает исследование.
Согласно исследованию, большинство IT-компаний все еще открывают мужчины, но доля женщин-предпринимателей в этой области выросла на 3% за текущий год, составив уже четверть от общего числа новых бизнесов. Это подтверждает активное вовлечение женщин в предпринимательскую сферу IT.