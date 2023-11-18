Каждый четвертый IT-Бизнес в России открыт людьми младше 26 лет

Также около 8% - открывают бизнес в сфере IT в возрасте 18-19 лет.

Лидерами по количеству открывших бизнес в IT-секторе стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Тем не менее, в топ-5 еще вошли Ленинградская и Свердловская области, указывает исследование.

Согласно исследованию, большинство IT-компаний все еще открывают мужчины, но доля женщин-предпринимателей в этой области выросла на 3% за текущий год, составив уже четверть от общего числа новых бизнесов. Это подтверждает активное вовлечение женщин в предпринимательскую сферу IT.