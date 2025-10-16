Каждый пятый россиянин столкнулся с кибератакой на работодателя

По данным BI. ZONE, большинство атак на российские компании и организации СНГ начинаются с фишинговых писем — такой тип угроз встречается в 57% случаев. Эффективной защитой может стать обучение сотрудников кибергигиене, включая распознавание подозрительных писем. Однако лишь в трети компаний такие тренинги проводятся регулярно, в 27% организаций — эпизодически, а в 40% обучение не проводится вовсе.

Анализ киберинцидентов показал, что у 90% атакованных компаний с начала 2025 года IT-инфраструктура была зашифрована или уничтожена из-за критических ошибок. У 85% организаций отсутствовали фильтры почты для защиты от фишинга, у 75% не было надежных резервных копий, а у 80% не был налажен процесс реагирования на инциденты.

Большинство россиян (40%) лично не сталкивались с кибератаками, но знают о них из СМИ и соцсетей. Среди опрошенных 28% считают, что основная угроза для компаний — кража важных документов и коммерческой информации. На самом деле, 44% атак связаны с финансовой мотивацией: зашифровав инфраструктуру, злоумышленники требуют выкуп, средний размер которого вырос с 100 до 150 тысяч долларов.

Другие последствия атак включают потерю доверия клиентов (19%) и остановку рабочих процессов (18%).