Каждый второй россиянин хочет, чтобы роботы отвечали за него на спам-звонки

Опубликовано 20 июня 2024, 16:26
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Каждый второй россиянин хочет, чтобы роботы отвечали за него на спам-звонкиА 38% оказались против
Согласно исследованию Rambler&Co и СберМобайл, почти половина пользователей мобильной связи в России готовы доверить голосовым помощникам ответ на спам-звонки. Опрос, в котором приняли участие более 50 тысяч человек из всех регионов страны, показал высокий интерес к этой функции.
Исследование также показало, что 38% участников опроса не хотели бы, чтобы голосовой помощник занимался фильтрацией спама. Однако 30% готовы делегировать эту задачу ассистенту, а 18% остаются сомневающимися. Остальные 14% согласны на использование голосовых помощников для блокировки спам-звонков при условии возможности настройки ответов.
Среди полезных функций голосовых помощников пользователи выделяют прием звонков с возможностью записи разговоров (48%) и их отправку в мессенджеры (32%). Также оцениваются настройка персонализированных ответов (13%) и выбор голоса и характера ассистента (7%).
В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек из всех регионов России, представлены обе половины и широкий возрастной спектр пользователей мо