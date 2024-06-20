Каждый второй россиянин хочет, чтобы роботы отвечали за него на спам-звонки

Исследование также показало, что 38% участников опроса не хотели бы, чтобы голосовой помощник занимался фильтрацией спама. Однако 30% готовы делегировать эту задачу ассистенту, а 18% остаются сомневающимися. Остальные 14% согласны на использование голосовых помощников для блокировки спам-звонков при условии возможности настройки ответов.

Среди полезных функций голосовых помощников пользователи выделяют прием звонков с возможностью записи разговоров (48%) и их отправку в мессенджеры (32%). Также оцениваются настройка персонализированных ответов (13%) и выбор голоса и характера ассистента (7%).

В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек из всех регионов России, представлены обе половины и широкий возрастной спектр пользователей мо