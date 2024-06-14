Ханты-Мансийск и Билайн совместно внедрят ИИ для защиты лесов

Руководитель центра космических услуг ЮНИИИТ Глеб Кочергин поделился опытом успешного применения машинного обучения в проекте «Лесной контроль Югры». Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин отметил, что технологии ИИ помогут не только в лесном хозяйстве, но и в улучшении транспортной инфраструктуры и социальных услугах.

Особое внимание уделено предупреждению лесных пожаров. Введение системы «Лесохранитель» средствами машинного зрения и нейросетей позволит оперативно обнаруживать потенциальные очаги возгорания, минимизируя риски для экологии и общества.