Ханты-Мансийск и Билайн совместно внедрят ИИ для защиты лесов

Опубликовано 14 июня 2024, 21:23
1 мин.
Ханты-Мансийск и Билайн совместно внедрят ИИ для защиты лесовИ улучшения транспортной инфраструктуры
На XV Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске обсудят перспективы сотрудничества региона с оператором связи Билайн в сфере искусственного интеллекта. По сообщению ТАСС, планируется подписание соглашения о внедрении технологий ИИ для мониторинга лесных пожаров, прогнозирования незаконных рубок и оптимизации графика общественного транспорта.
© Ferra.ru
Руководитель центра космических услуг ЮНИИИТ Глеб Кочергин поделился опытом успешного применения машинного обучения в проекте «Лесной контроль Югры». Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин отметил, что технологии ИИ помогут не только в лесном хозяйстве, но и в улучшении транспортной инфраструктуры и социальных услугах.
Особое внимание уделено предупреждению лесных пожаров. Введение системы «Лесохранитель» средствами машинного зрения и нейросетей позволит оперативно обнаруживать потенциальные очаги возгорания, минимизируя риски для экологии и общества.