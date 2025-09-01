Холдин Ростеха внедрит инновационные медрешения в Магаданской области

Документ рассчитан на период до конца 2028 года и предполагает совместную реализацию программ по повышению качества здравоохранения. Стороны планируют объединить усилия для выполнения мероприятий национальных проектов и внедрения современных медицинских разработок.

Как отметил генеральный директор УОМЗ, предприятия холдинга уже много лет сотрудничают с Магаданской областью. В регионе реализован ряд социально значимых проектов, включая реконструкцию областного онкологического диспансера. Медицинские учреждения используют оборудование для выхаживания новорожденных и аппараты для респираторной терапии.

Особое внимание будет уделено строительству перинатального центра в Магадане, который оснастят современным оборудованием и цифровыми решениями, включая технологии искусственного интеллекта. Планируется создание женской консультации и обучение местных специалистов.

Соглашение предусматривает внедрение прорывных медицинских достижений в инфраструктурные объекты региона. Для реализации проектов будут созданы совместные рабочие группы, которые займутся проработкой всех аспектов сотрудничества.