01 сентября 2025
Холдин Ростеха внедрит инновационные медрешения в Магаданской области

Соглашение рассчитано на период до 2028 года
Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, планирует внедрить инновационные медицинские решения в Магаданской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Сергей Носов, генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных и руководитель Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих.
Документ рассчитан на период до конца 2028 года и предполагает совместную реализацию программ по повышению качества здравоохранения. Стороны планируют объединить усилия для выполнения мероприятий национальных проектов и внедрения современных медицинских разработок.

Как отметил генеральный директор УОМЗ, предприятия холдинга уже много лет сотрудничают с Магаданской областью. В регионе реализован ряд социально значимых проектов, включая реконструкцию областного онкологического диспансера. Медицинские учреждения используют оборудование для выхаживания новорожденных и аппараты для респираторной терапии.

Особое внимание будет уделено строительству перинатального центра в Магадане, который оснастят современным оборудованием и цифровыми решениями, включая технологии искусственного интеллекта. Планируется создание женской консультации и обучение местных специалистов.

Соглашение предусматривает внедрение прорывных медицинских достижений в инфраструктурные объекты региона. Для реализации проектов будут созданы совместные рабочие группы, которые займутся проработкой всех аспектов сотрудничества.

