Холдинг «Росэлектроника» завершил разработку новых миниатюрных светодиодов

Опубликовано 26 июня 2024, 21:03
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Холдинг «Росэлектроника» завершил разработку новых миниатюрных светодиодовРазмером 1,6х0,8х1,1 мм
Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил разработку новых миниатюрных светодиодов «Капля», предназначенных для использования в авиации, автомобилестроении и кораблестроении.
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Эти устройства размером 1,6×0,8×1,1 мм обеспечивают яркое свечение и низкое энергопотребление, что делает их идеальными для подсветки дисплеев и приборных панелей в экстремальных условиях от -60 до +85 градусов. Срок службы «Капель» составляет не менее 50 000 часов.
Разработка проведена НИИ полупроводниковых приборов «Росэлектроники», где созданы образцы светодиодов с пятью цветами свечения. Технология готова к серийному производству, что позволяет заменить импортные аналоги на российские комплектующие в различных областях промышленности.
Первые партии «Капель» уже успешно применяются в производстве мембранных клавиатур и оборудования радиосвязи, получив положительные отзывы от потребителей о высоком качестве и надежности.