Холдинг «Росэлектроника» завершил разработку новых миниатюрных светодиодов

Эти устройства размером 1,6×0,8×1,1 мм обеспечивают яркое свечение и низкое энергопотребление, что делает их идеальными для подсветки дисплеев и приборных панелей в экстремальных условиях от -60 до +85 градусов. Срок службы «Капель» составляет не менее 50 000 часов.

Разработка проведена НИИ полупроводниковых приборов «Росэлектроники», где созданы образцы светодиодов с пятью цветами свечения. Технология готова к серийному производству, что позволяет заменить импортные аналоги на российские комплектующие в различных областях промышленности.

Первые партии «Капель» уже успешно применяются в производстве мембранных клавиатур и оборудования радиосвязи, получив положительные отзывы от потребителей о высоком качестве и надежности.