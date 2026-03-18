Холдинг Роскосмоса создал более 1000 разработок с 2022 года

Опубликовано 18 марта 2026, 13:061 мин.
Холдинг Роскосмоса создал более 1000 разработок с 2022 годаВ рамках Десятилетия науки и технологий
Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в Роскосмос, представил итоги работы за первые годы Десятилетия науки и технологий (2022−2031). Специалисты компании создали свыше тысячи новых разработок. Об этом сообщил руководитель патентно-лицензионной службы РКС Василий Саранцев накануне салона «Архимед-2026».
По его словам, холдинг владеет правами на 900 результатов интеллектуальной деятельности. Среди них 200 изобретений и 650 программных продуктов, баз данных, полезных моделей и топологий интегральных микросхем. Все разработки проходят экспертную проверку на новизну и уникальность.
В холдинге уточнили, что работа ведется по ключевым направлениям отрасли. Это включает фундаментальные и прикладные исследования, образовательные космические проекты, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.