Холдинг Ростеха начал поставку новое оборудование для суперкомпьютеров

Обновленное оборудование включает в себя высокопроизводительные серверы, коммутаторы с большим количеством портов и адаптеры для высокоскоростной сети «Ангара» нового поколения. Это позволяет эффективно объединять серверы и проводить вычисления с высоким обменом информацией и низкими задержками передачи данных между узлами кластера.

Разработкой нового оборудования занимались инженеры Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), входящего в состав холдинга «Росэлектроника». Первые поставки техники уже были произведены и установлены в научно-исследовательских организациях.

Генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов отметил, что новое оборудование значительно повышает эффективность решения задач создания суперкомпьютеров для научных и инженерных исследований. Он подчеркнул, что успех и скорость научных изысканий сегодня во многом зависят от такого оборудования, что, в свою очередь, способствует развитию отечественной промышленности.