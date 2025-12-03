Холдинг Ростеха начал серийное производство датчиков для АЭС

Опубликовано 03 декабря 2025, 18:551 мин.
Холдинг Ростеха начал серийное производство датчиков для АЭСУстройства «Вулкан» работают без электричества в экстремальных условиях
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, начал серийный выпуск магнитоконтактных герконовых датчиков «Вулкан». Они предназначены для систем автоматики на атомных электростанциях, где будут контролировать положение задвижек в паропроводах высокого давления.
Технические характеристики позволяют датчикам функционировать при температуре до 350 градусов Цельсия. Устройства рассчитаны на 5 миллиардов срабатываний и могут работать до 12 лет благодаря корпусу из нержавеющей стали. Они выдерживают механический удар с ускорением 150g и имеют первую категорию сейсмостойкости.
Важной особенностью является полная энергонезависимость — датчики не требуют электропитания. Их габариты меньше, чем у традиционно используемых датчиков Холла.
Производством занимается Рязанский завод металлокерамических приборов. Помимо атомной энергетики, эти датчики могут использоваться в судостроении, а также нефтегазовой и химической промышленности.