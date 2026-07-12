Холдинг Ростеха подготовит специалистов в сфере защищенной связи

Студенты смогут осваивать практические навыки на оборудовании, аналогичном тому, которое используется на предприятиях концерна «Автоматика». Лучшие студенческие разработки планируют внедрять в производственные процессы холдинга.

К обучению и дальнейшей подготовке к трудоустройству учащиеся смогут приступить с третьего курса. За каждым студентом закрепят наставника из числа аспирантов университета.

Как отметил Иван Братухин, лаборатории оснастят специализированным оборудованием, а для его размещения уже подготовлена площадка с промышленной мебелью, разработанной инженерами концерна «Автоматика».