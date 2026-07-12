В России
Опубликовано 12 июля 2026, 23:35
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Холдинг Ростеха подготовит специалистов в сфере защищенной связи

Студенты будут учиться на производственном оборудовании
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, запустил образовательную фабрику на базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Новая площадка направлена для подготовки специалистов в области защищенной связи, проведения исследований и разработки образовательных программ.
Холдинг Ростеха подготовит специалистов в сфере защищенной связи

© Ferra.ru

Студенты смогут осваивать практические навыки на оборудовании, аналогичном тому, которое используется на предприятиях концерна «Автоматика». Лучшие студенческие разработки планируют внедрять в производственные процессы холдинга.

К обучению и дальнейшей подготовке к трудоустройству учащиеся смогут приступить с третьего курса. За каждым студентом закрепят наставника из числа аспирантов университета.

Как отметил Иван Братухин, лаборатории оснастят специализированным оборудованием, а для его размещения уже подготовлена площадка с промышленной мебелью, разработанной инженерами концерна «Автоматика».

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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