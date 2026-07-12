Холдинг Ростеха подготовит специалистов в сфере защищенной связи

Опубликовано 12 июля 2026, 23:351 мин.
Холдинг Ростеха подготовит специалистов в сфере защищенной связиСтуденты будут учиться на производственном оборудовании
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, запустил образовательную фабрику на базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Новая площадка направлена для подготовки специалистов в области защищенной связи, проведения исследований и разработки образовательных программ.
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Студенты смогут осваивать практические навыки на оборудовании, аналогичном тому, которое используется на предприятиях концерна «Автоматика». Лучшие студенческие разработки планируют внедрять в производственные процессы холдинга.
К обучению и дальнейшей подготовке к трудоустройству учащиеся смогут приступить с третьего курса. За каждым студентом закрепят наставника из числа аспирантов университета.
Как отметил Иван Братухин, лаборатории оснастят специализированным оборудованием, а для его размещения уже подготовлена площадка с промышленной мебелью, разработанной инженерами концерна «Автоматика».