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В России
Опубликовано 17 апреля 2024, 12:33
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Холдинг Ростеха поставит 70,6 млн доз вакцин против гриппа

Для осенней прививочной кампании
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех начал производство вакцин для осенней прививочной кампании против гриппа. Новые препараты обновлены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и включают в себя актуальные штаммы вирусов для предстоящего сезона.
Холдинг Ростеха поставит 70,6 млн доз вакцин против гриппа

© Ferra.ru

В рамках Национального календаря профилактических прививок на 2024 год «Нацимбио» планирует поставить 70,6 миллионов доз вакцин против гриппа, включая трехвалентные и четырехвалентные препараты. Обновленный состав вакцин учитывает изменения в эпидемиологической ситуации и включает новые штаммы вирусов.

Генеральный директор «Нацимбио» подчеркнул важность ежегодного обновления штаммового состава вакцин против гриппа, что позволяет создавать эффективные препараты. Производство вакцин в рамках российского холдинга обеспечивает стабильность и независимость от зарубежных поставщиков.

Особое внимание уделяется четырехвалентной вакцине «Ультрикс Квадри», которая является первым российским препаратом для профилактики гриппа и содержит актуальные штаммы вирусов. Этот препарат уже имеет широкую практику применения и подтвержденную эффективность в России.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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#здоровье