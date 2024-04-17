Холдинг Ростеха поставит 70,6 млн доз вакцин против гриппа

В рамках Национального календаря профилактических прививок на 2024 год «Нацимбио» планирует поставить 70,6 миллионов доз вакцин против гриппа, включая трехвалентные и четырехвалентные препараты. Обновленный состав вакцин учитывает изменения в эпидемиологической ситуации и включает новые штаммы вирусов.

Генеральный директор «Нацимбио» подчеркнул важность ежегодного обновления штаммового состава вакцин против гриппа, что позволяет создавать эффективные препараты. Производство вакцин в рамках российского холдинга обеспечивает стабильность и независимость от зарубежных поставщиков.

Особое внимание уделяется четырехвалентной вакцине «Ультрикс Квадри», которая является первым российским препаратом для профилактики гриппа и содержит актуальные штаммы вирусов. Этот препарат уже имеет широкую практику применения и подтвержденную эффективность в России.