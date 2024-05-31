Холдинг Ростеха представил модуль «Теленаука» для спутника «Бион-М»

Модуль, разработанный НИИ телевидения (входит в «Росэлектронику»), оборудован 25 цифровыми камерами для наблюдения за животными на борту спутника. Камеры обеспечивают высокое разрешение и сохраняют видеоматериалы на блоке регистрации.

«Бион-М» № 2 предназначен для исследований в области космической биологии и физиологии. Он будет запущен на орбиту Российской орбитальной станции, где будет изучать проблемы, связанные с выходом человека за низкую околоземную орбиту.

«Теленаука» уже прошла испытания и готовится к пуску вместе с биоспутником. Этот модуль станет требования к оборудованию на космическом аппарате.