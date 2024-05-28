Холдинг Ростеха представит нового робота-пожарного

Опубликовано 28 мая 2024, 14:15
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Холдинг Ростеха представит нового робота-пожарногоКоторый создан на базе погрузчика
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в структуру Ростеха, представит на выставке «Комплексная безопасность» нового пожарного робота, созданного на базе погрузчика. Робот способен бороться с огнем и завалами на расстоянии до 65 метров.
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Этот роботизированный комплекс разработан совместно Ковровским электромеханическим заводом и ВНИИ «Сигнал». Он оснащен системой управления, позволяющей использовать его дистанционно, что особенно важно при тушении пожаров высокой сложности.
Ант-1000ПМ представляет собой новую спасательную роботизированную систему, которая позволяет выполнять опасные задания без риска для жизни спасателей. Эта машина создана на базе погрузчика, который уже успешно используется в других специальных технических решениях, таких как роботизированная машина дистанционного разминирования «Шмель».