Холдинг Ростеха представит нового робота-пожарного

Этот роботизированный комплекс разработан совместно Ковровским электромеханическим заводом и ВНИИ «Сигнал». Он оснащен системой управления, позволяющей использовать его дистанционно, что особенно важно при тушении пожаров высокой сложности.

Ант-1000ПМ представляет собой новую спасательную роботизированную систему, которая позволяет выполнять опасные задания без риска для жизни спасателей. Эта машина создана на базе погрузчика, который уже успешно используется в других специальных технических решениях, таких как роботизированная машина дистанционного разминирования «Шмель».