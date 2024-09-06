Кибербезопасность предложили выделить в отдельную отрасль в РФ

Опубликовано 06 сентября 2024, 14:471 мин.
Кибербезопасность предложили выделить в отдельную отрасль в РФЭксперт отметил рост кибератак и необходимость координации усилий
Кибербезопасность в России следует выделить в отдельную отрасль, так как она является частью национальной безопасности. Такое мнение высказал Игорь Ляпунов, старший вице-президент «Ростелекома» по кибербезопасности, в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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По словам Ляпунова, важность киберзащиты возрастает, и усилия государства в этой сфере должны быть усилены. При этом он отметил работу ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Роскомнадзора, которые создают системы защиты. Однако, с учетом увеличения числа кибератак, этих систем должно быть больше.
Ляпунов также подчеркнул, что кибербезопасность не только часть национальной безопасности, но и рыночная индустрия, которую следует развивать по экономическим законам. Создание единой структуры для координации усилий в области киберзащиты он считает сложным, но теоретически полезным решением.