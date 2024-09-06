Кибербезопасность предложили выделить в отдельную отрасль в РФ

По словам Ляпунова, важность киберзащиты возрастает, и усилия государства в этой сфере должны быть усилены. При этом он отметил работу ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Роскомнадзора, которые создают системы защиты. Однако, с учетом увеличения числа кибератак, этих систем должно быть больше.

Ляпунов также подчеркнул, что кибербезопасность не только часть национальной безопасности, но и рыночная индустрия, которую следует развивать по экономическим законам. Создание единой структуры для координации усилий в области киберзащиты он считает сложным, но теоретически полезным решением.