Киль самолета МС-21 из российских материалов успешно прошел испытания

Учёные ЦАГИ провели ресурсные испытания, имитируя 10 тысяч полетов, а также исследования на статическую прочность, подвергая киль нагрузкам выше расчетных. Полученные результаты подтвердили все параметры, установленные при проектировании.

Генеральный директор Композитного дивизиона «Росатома» Александр Тюнин отметил значимость созданной производственной цепочки по углепластикам и ее вклад в развитие проекта МС-21.

Результаты исследований будут использованы для подготовки сертификационного заключения о прочности киля МС-21. В следующем этапе планируются испытания стабилизатора и других компонентов самолета, выполненных из отечественных материалов, в том числе полов, дверей, трапов и стекла пассажирского салона.