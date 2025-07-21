Кингисеппский завод начнет выпуск двигателей для океанских судов

Ранее КМЗ работал преимущественно на гособоронзаказ, выпускав катера для военных и морские дроны. Теперь основной целью предприятия станет создание малооборотных двигателей мирового класса, сочетающих эффективность и экономичность. Специалисты завода рассчитывают в дальнейшем наращивать мощность выпускаемых моторов.

По словам руководства, практика производства таких установок обеспечит судостроение технологической независимостью. Это первый за многие годы случай, когда отечественная промышленность сможет предложить двигатели большой мощности, сопоставимые с зарубежными аналогами.