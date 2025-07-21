Кингисеппский завод начнет выпуск двигателей для океанских судов

Опубликовано 21 июля 2025, 17:291 мин.
Кингисеппский завод начнет выпуск двигателей для океанских судовХолдинг перейдёт на гражданские судовые моторы
«Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), недавно вошедший в состав Объединённой судостроительной корпорации, займётся разработкой судовых двигателей мощностью 10 МВт. Эти установки предназначены для крупных океанских танкеров, газовозов и балкеров.
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Ранее КМЗ работал преимущественно на гособоронзаказ, выпускав катера для военных и морские дроны. Теперь основной целью предприятия станет создание малооборотных двигателей мирового класса, сочетающих эффективность и экономичность. Специалисты завода рассчитывают в дальнейшем наращивать мощность выпускаемых моторов.
По словам руководства, практика производства таких установок обеспечит судостроение технологической независимостью. Это первый за многие годы случай, когда отечественная промышленность сможет предложить двигатели большой мощности, сопоставимые с зарубежными аналогами.