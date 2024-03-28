Кинопоиск и Букмейт выпустили книгу «100 великих игр в истории»

Сборник «100 великих игр» стал третьим изданием в рамках проекта «100 великих», представляющим собой рейтинг самых влиятельных игр. В основе сборника — рейтинг, составленный редакцией Кинопоиска на основе личных топов более 150 человек. Первое место в списке заняла игра Half-Life 2, за ней следуют The Witcher 3: Wild Hunt и Red Dead Redemption 2.

В книжную версию проекта помимо списка вошли комментарии о каждой игре, указаны годы выпуска и жанры. Возможно, это единственный случай, когда в одном топе участвовали техноблогеры, стримеры, продюсеры и киноблогеры.

Книга также дополнена материалами авторов Кинопоиска и сценариями видеоэссе YouTube-канала Кинопоиск Игры. Впервые опубликован текст игрового журналиста об истории жанра RTS.