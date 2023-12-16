Кировская область ожидает рост инвестиций в промышленности на 10%

По прогнозам, инвестиции в этом году могут вырасти на 10%, что станет заметным ростом в сравнении с предыдущей пятилеткой. За первые девять месяцев текущего года инвестиции достигли 15,4 миллиарда рублей, охватывая различные секторы, такие как химическое производство, машиностроение и деревообработка.

Предприятия «Нанолек», «Вятский фанерный комбинат», «Люкс хоум», «Уралхим» и «АВВА рус» становятся лидерами в реализации крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, регион планирует создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Биополис», привлекая до 2030 года порядка 10 миллиардов рублей инвестиций и создавая 800 новых рабочих мест.