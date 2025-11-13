Кировские школьники создали симулятор сборки дронов в VR

Как пояснил один из авторов Никита Мерзляков, пользователь с помощью VR-очков выбирает детали и собирает дрон виртуальными руками, используя специальные инструменты. После сборки можно протестировать аппарат в полете, соревнуясь с дроном-соперником на искусственном интеллекте.

По данным Московского авиационного института, прямых аналогов такого симулятора пока не существует. Школьники практически завершили разработку и надеются на ее применение в образовательных учреждениях.

Финальная защита проектов состоится 14 ноября. Победители получат дополнительные баллы для поступления в МАИ и рекомендации экспертов.