Кировские школьники создали симулятор сборки дронов в VR

Опубликовано 13 ноября 2025, 20:251 мин.
Кировские школьники создали симулятор сборки дронов в VRПроект вышел в финал всероссийского конкурса
Ученики из Кирова Никита Мерзляков, Федор Палицын и Александр Муравьев разработали симулятор сборки беспилотников в виртуальной реальности (VR). Их проект вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Я — конструктор будущего», обойдя 160 других заявок.
© Ferra.ru
Как пояснил один из авторов Никита Мерзляков, пользователь с помощью VR-очков выбирает детали и собирает дрон виртуальными руками, используя специальные инструменты. После сборки можно протестировать аппарат в полете, соревнуясь с дроном-соперником на искусственном интеллекте.
По данным Московского авиационного института, прямых аналогов такого симулятора пока не существует. Школьники практически завершили разработку и надеются на ее применение в образовательных учреждениях.
Финальная защита проектов состоится 14 ноября. Победители получат дополнительные баллы для поступления в МАИ и рекомендации экспертов.