Кировский завод увеличит производство полностью отечественных коробок передач

Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест на заводе, где будет развернут современный цех на 1200 человек. Инвестиции направлены на внедрение инновационных технологий и закупку нового оборудования, что способствует развитию промышленности региона, отметили в пресс-службе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что новый цех обеспечит высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места, значительно улучшив условия труда для местных жителей.