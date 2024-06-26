Кировский завод увеличит производство полностью отечественных коробок передач

Опубликовано 26 июня 2024, 21:47
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Кировский завод увеличит производство полностью отечественных коробок передачДо 2700 единиц
Петербургский тракторный завод, входящий в состав Группы компаний «Кировский завод», планирует значительное увеличение производства отечественных коробок передач до конца 2024 года. Согласно данным пресс-службы ПАО «Кировский завод», с начала текущего года уже произведено 1160 КПП, и ожидается выпуск около 2700 единиц к концу года.
Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест на заводе, где будет развернут современный цех на 1200 человек. Инвестиции направлены на внедрение инновационных технологий и закупку нового оборудования, что способствует развитию промышленности региона, отметили в пресс-службе.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что новый цех обеспечит высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места, значительно улучшив условия труда для местных жителей.