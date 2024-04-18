Китайские разработчики начали публиковать свои предложения для россиян в RuStore

Опубликовано 18 апреля 2024, 22:31
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Китайские разработчики начали публиковать свои предложения для россиян в RuStoreУже 70% компаний монетизируют свои приложения
Магазин приложений RuStore всё чаще выбирают компании из Китая, которые находят там новые возможности для заработка. Более 70% китайских компаний, зарегистрированных в RuStore, успешно монетизируют свои приложения, сообщает пресс-служба.
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С ростом числа приложений из Китая на платформе, пользователи получают доступ к играм, которые недоступны в других магазинах приложений. Среди них популярные игры от YKW Game, привлекающие аудиторию величиной более 100 миллионов игроков.
Илья Ульянов, директор по работе с партнерами в RuStore, подчеркивает важность привлечения иностранных разработчиков и поддержку новых и уникальных приложений для пользователей. Сейчас в каталоге RuStore треть всех приложений представлена зарубежными компаниями.
Операционный директор YKW Game, Питер Чжан, отмечает, что RuStore является ключевым партнером для компании в России, где аудитория более «активна и платежеспособна», чем на других платформах.