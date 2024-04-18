Китайские разработчики начали публиковать свои предложения для россиян в RuStore

С ростом числа приложений из Китая на платформе, пользователи получают доступ к играм, которые недоступны в других магазинах приложений. Среди них популярные игры от YKW Game, привлекающие аудиторию величиной более 100 миллионов игроков.

Илья Ульянов, директор по работе с партнерами в RuStore, подчеркивает важность привлечения иностранных разработчиков и поддержку новых и уникальных приложений для пользователей. Сейчас в каталоге RuStore треть всех приложений представлена зарубежными компаниями.

Операционный директор YKW Game, Питер Чжан, отмечает, что RuStore является ключевым партнером для компании в России, где аудитория более «активна и платежеспособна», чем на других платформах.