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20:54, 21 сентября 2023
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Кластер «Екатеринбург-Юг» по сортировке мусора построят в Свердловской области

Будут перерабатываться только безопасные отходы

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в Свердловской области построят кластер "Екатеринбург-Юг" по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, пишет ТАСС.

Кластер «Екатеринбург-Юг» по сортировке мусора построят в Свердловской области

© Ferra

Он будет находиться в городе Сысерть и туда будут свозить твердые коммунальные отходы, образующиеся в Екатеринбургской агломерации. На территории кластера будут перерабатываться безопасные отходы.

Наиболее подходящим сегодня является земельный участок в Сысертском городском округе. Его площадь и расположение позволяют разместить комплекс природоохранных сооружений и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны.

Департамент информационной политики Свердловской области

Изначально был сформирован перечень из 26 участков, из которых позже были выделены 6. По проекту площадь всей инфраструктуры составит около 154 га, где площадь мусоросортировочного комплекса и действующей карты полигона будет около 54 га.

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