Кластер «Екатеринбург-Юг» по сортировке мусора построят в Свердловской области

Кластер «Екатеринбург-Юг» по сортировке мусора построят в Свердловской областиБудут перерабатываться только безопасные отходы
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в Свердловской области построят кластер "Екатеринбург-Юг" по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, пишет ТАСС.
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Он будет находиться в городе Сысерть и туда будут свозить твердые коммунальные отходы, образующиеся в Екатеринбургской агломерации. На территории кластера будут перерабатываться безопасные отходы.
Наиболее подходящим сегодня является земельный участок в Сысертском городском округе. Его площадь и расположение позволяют разместить комплекс природоохранных сооружений и обеспечить соблюдение режима санитарно-защитной зоны.
Изначально был сформирован перечень из 26 участков, из которых позже были выделены 6. По проекту площадь всей инфраструктуры составит около 154 га, где площадь мусоросортировочного комплекса и действующей карты полигона будет около 54 га.