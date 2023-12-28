Клиенты Wildberries смогут отменить покупку сразу после заказа

По информации пресс-службы компании, данная опция будет доступна на сайте и в мобильном приложении и вступит в силу в январе следующего года.

Инициатива стартует вначале для клиентов, использующих оплату после получения товара, которых составляют более 80% клиентов Wildberries. Позднее кнопка отмены заказа будет доступна всем покупателям. По условиям нововведения, отменить заказ можно будет в первый час после размещения или до начала сборки продавцом, в зависимости от того, что произойдет раньше.

В пресс-службе отметили, что изначально отмена заказа будет доступна только для товаров от продавцов, имеющих собственные склады. В дальнейшем эта функция будет распространена на все товары. Если товар нельзя отменить по кнопке, его можно будет отказаться при получении или вернуть в соответствии с правилами платформы.