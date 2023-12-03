Климатолог: необходимо включить в российское образование тему изменения климата

Кокорин отметил, что не хватает важной части в документе, касающейся просвещения школьников на тему климата. Он высказал предложение внести изменения в образовательные программы, чтобы дети уже с молодых лет понимали реальность климатических изменений и их влияние на окружающую среду.

Эксперт подчеркнул, что образование играет ключевую роль в формировании правильного понимания климатических процессов, иначе дети могут придерживаться неверных убеждений, которые могут искажать реальную картину изменений климата, влияя на их представления об этой проблеме.