Климатолог: необходимо включить в российское образование тему изменения климата

Климатолог: необходимо включить в российское образование тему изменения климатаЧтобы дети не верили в "выдумки" о климатических изменениях
Алексей Кокорин, климатолог, выразил мнение о необходимости обновления климатической доктрины России, заявив, что важно включить в нее образовательную составляющую. Он выразил обеспокоенность тем, что многие школьники верят в "выдумки" о климатических изменениях из-за недостаточной информированности, пишет РИА Новости.
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Кокорин отметил, что не хватает важной части в документе, касающейся просвещения школьников на тему климата. Он высказал предложение внести изменения в образовательные программы, чтобы дети уже с молодых лет понимали реальность климатических изменений и их влияние на окружающую среду.
Эксперт подчеркнул, что образование играет ключевую роль в формировании правильного понимания климатических процессов, иначе дети могут придерживаться неверных убеждений, которые могут искажать реальную картину изменений климата, влияя на их представления об этой проблеме.