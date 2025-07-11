Клинические испытания нового российского препарата от рака начнутся в 2029 году

Разработка ведется в рамках научного центра мирового уровня «Новые материалы специального назначения». Финансирование проекта составляет около 16 млн рублей в год. Ученые планируют к 2029 году завершить доклинические исследования и подготовить технологию к испытаниям на людях.

Препарат представляет собой комбинацию стандартных противораковых антибиотиков с углеродными наночастицами. По замыслу исследователей, это должно повысить эффективность терапии, особенно на поздних стадиях заболевания. Технология основана на фундаментальных исследованиях, которые ведутся с 1990-х годов.

Сейчас перед учеными стоит несколько задач: провести физико-химические и клеточные испытания, тестирование на животных, а также подобрать коммерчески доступные наночастицы для масштабирования производства. Параллельно университет будет искать промышленного партнера для организации клинических исследований.