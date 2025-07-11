В России
Опубликовано 11 июля 2025, 13:23
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Клинические испытания нового российского препарата от рака начнутся в 2029 году

В СевГУ разрабатывают технологию на основе наночастиц
Севастопольский государственный университет (СевГУ) совместно с партнерами работает над созданием нового противоопухолевого препарата. По словам директора Института перспективных исследований СевГУ Максима Евстигнеева, клинические испытания лекарства могут начаться в течение пяти лет.
Клинические испытания нового российского препарата от рака начнутся в 2029 году

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Разработка ведется в рамках научного центра мирового уровня «Новые материалы специального назначения». Финансирование проекта составляет около 16 млн рублей в год. Ученые планируют к 2029 году завершить доклинические исследования и подготовить технологию к испытаниям на людях.

Препарат представляет собой комбинацию стандартных противораковых антибиотиков с углеродными наночастицами. По замыслу исследователей, это должно повысить эффективность терапии, особенно на поздних стадиях заболевания. Технология основана на фундаментальных исследованиях, которые ведутся с 1990-х годов.

Сейчас перед учеными стоит несколько задач: провести физико-химические и клеточные испытания, тестирование на животных, а также подобрать коммерчески доступные наночастицы для масштабирования производства. Параллельно университет будет искать промышленного партнера для организации клинических исследований.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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