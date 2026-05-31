Опубликовано 31 мая 2026, 09:47
КМЗ сертифицировал подъемники для маломобильных граждан

Оборудование рассчитано до 500 кг
Карачаровский механический завод (КМЗ) получил сертификат соответствия на подъемные платформы собственного производства, предназначенные для маломобильных групп населения. Устройства обеспечивают вертикальное перемещение между уровнями здания и могут использоваться как в жилых домах, так и в общественных пространствах.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолия Гарбузова, подъемники рассчитаны на грузоподъемность до 500 килограммов. Они помогают преодолевать лестничные марши, например при перемещении от входной группы к лифту. На предприятии сообщили, что в 2026 году планируется начать выпуск таких устройств для подъездов жилых домов.

Также завод развивает направление вертикального транспорта. Ранее на предприятии наладили серийное производство безредукторных лебедок и скоростных пассажирских лифтов со скоростью движения до 4 метров в секунду. Кроме того, предусмотрено строительство испытательной башни высотой 168 метров и комплекса для полного цикла испытаний лифтового оборудования.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
