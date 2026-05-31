КМЗ сертифицировал подъемники для маломобильных граждан

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолия Гарбузова, подъемники рассчитаны на грузоподъемность до 500 килограммов. Они помогают преодолевать лестничные марши, например при перемещении от входной группы к лифту. На предприятии сообщили, что в 2026 году планируется начать выпуск таких устройств для подъездов жилых домов.

Также завод развивает направление вертикального транспорта. Ранее на предприятии наладили серийное производство безредукторных лебедок и скоростных пассажирских лифтов со скоростью движения до 4 метров в секунду. Кроме того, предусмотрено строительство испытательной башни высотой 168 метров и комплекса для полного цикла испытаний лифтового оборудования.