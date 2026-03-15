КМЗ внедрит электронные удостоверения для монтажников и сервисных специалистов

Опубликовано 15 марта 2026, 18:311 мин.
КМЗ внедрит электронные удостоверения для монтажников и сервисных специалистовИдентификация сотрудников будет проходить по QR-коду
Карачаровский механический завод (КМЗ) внедрит систему электронных удостоверений для сотрудников монтажного и сервисного управлений. Как сообщил глава департамента инвестполитики Москвы Анатолий Гарбузов, нововведение позволит жителям и работникам организаций быстро проверять личность специалиста при входе в дома и офисы.
На удостоверении размещен QR-код, ведущий на персональную карточку на сайте завода. Там указаны должность и фотография сотрудника, которую можно сверить с изображением на бейдже. Подлинность документа подтверждается голограммой и печатью отдела кадров.
По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, система повышает прозрачность работ, снижает риски и укрепляет доверие граждан. Для самого завода система упрощает контроль допуска персонала и стандартизирует процедуры при выездах на объекты.