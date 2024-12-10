Книги Билайн запустили рекомендательную систему на базе нейросети от Сбера

Опрос, проведенный среди пользователей цифровых сервисов для чтения и прослушивания книг в России, показал, что более половины респондентов (54%) сталкиваются с трудностями в выборе книг. Проблемой также являются неточные рекомендации. Новая система от GigaChat направлена на решение этих проблем, предлагая пользователям релевантные книги даже при запросах без указания конкретных названий.

Как пояснил Павел Тулубьев, заместитель генерального директора по продуктовому развитию билайна, система уже предлагает точные рекомендации, такие как «Девушка с татуировкой дракона» по запросу «мрачный скандинавский детектив». В будущем система будет обучаться на сложных запросах пользователей, чтобы стать еще более точной и полезной.

Технологии, лежащие в основе системы, позволяют проводить глубокий анализ данных и создавать персонализированные рекомендации. Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка, отметил, что внедрение генеративного искусственного интеллекта поможет повысить популярность сервиса.