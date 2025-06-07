Кофейную гущу предложили использовать для очистки воды от загрязнений в России

По словам исследователей, традиционные технологии требуют двух этапов обработки, включая нагрев сырья и дополнительное оборудование, что делает их затратными. Чтобы упростить процесс, ученые решили отказаться от предварительной подготовки кофейных отходов и проверить, насколько эффективным может быть более экономичный подход.

Они провели эксперименты, в ходе которых кофейную гущу смешивали с гидроксидом калия и подвергали пиролизу при температуре 800 градусов Цельсия. Это позволило получить материал с пористой структурой, способной улавливать железо, медь и продукты нефтепереработки. Оптимальным оказался состав с массовым соотношением отходов и активатора 10:1.

Кофейные отходы давно привлекают внимание как удобрение, но их повторное использование остается ограниченным. Новая разработка показывает, что они могут стать основой для недорогих и эффективных фильтров, применяемых в водоочистке и других экологических задачах.