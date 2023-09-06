Кого чаще всего атакуют мошенники в интернете

Спам также распространяется через приложения для обмена сообщениями, причем зачастую как авторитетными брендами, так и менее авторитетными организациями. Пользователям следует проявлять осторожность при получении таких сообщений, поскольку они могут содержать как законную рекламу, так и мошеннические действия.

Еще одним каналом распространения спама являются социальные сети, где спам появляется в сообщениях, комментариях и постах.

Определенные группы и отдельные лица чаще всего становятся объектами спамерских атак:

Финансовые организации, где киберпреступники часто акцентируют внимание на сотрудников отделов кадров и финансов.

Сами клиенты финансовых учреждений – мошенники могут выдавать себя за сотрудников службы безопасности и просить принять меры для защиты их счетов.

Посетители медицинских центров – люди, предоставляющие им свои контактные данные, могут получать спам-звонки и сообщения, например приглашения на бесплатные обследования, в рамках маркетинговых кампаний.

Абоненты телекоммуникационных услуг также находятся в списке наиболее вероятных жертв. Около 94% клиентов операторов мобильной связи получают спам-звонки и сообщения. Персональная информация, предоставляемая в процессе подписки, может быть использована для проведения рекламных кампаний без согласия абонентов.

Чтобы уменьшить количество спама, люди могут следовать следующим рекомендациям:

Отказаться от подписки на нежелательные рассылки.

Предоставлять адреса электронной почты и номера телефонов выборочно.

Использовать разные адреса электронной почты для разных целей.

Установить антиспамовые приложения.

Пользоваться услугами определителя номера.

Не переходите по подозрительным ссылкам в электронных письмах и текстовых сообщениях. Хотя спам часто является безобидной рекламой, он также может представлять угрозу безопасности, поэтому как людям, так и организациям важно сохранять бдительность и осторожность, пишет Ковалев.