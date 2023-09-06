Кого чаще всего атакуют мошенники в интернете
Клиенты банков и частных клиник оказались наиболее подвержены спам-атакам. Спам-атаки распространены в различных формах и по разным каналам, причем наиболее распространенной является электронная почта. Более 75% целенаправленных кибератак начинаются с электронной почты. Кто является для хакеров приоритетной целью? Отвечает директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Денис Ковалев.
Спам также распространяется через приложения для обмена сообщениями, причем зачастую как авторитетными брендами, так и менее авторитетными организациями. Пользователям следует проявлять осторожность при получении таких сообщений, поскольку они могут содержать как законную рекламу, так и мошеннические действия.
Еще одним каналом распространения спама являются социальные сети, где спам появляется в сообщениях, комментариях и постах.
Определенные группы и отдельные лица чаще всего становятся объектами спамерских атак:
Финансовые организации, где киберпреступники часто акцентируют внимание на сотрудников отделов кадров и финансов.
Сами клиенты финансовых учреждений – мошенники могут выдавать себя за сотрудников службы безопасности и просить принять меры для защиты их счетов.
Посетители медицинских центров – люди, предоставляющие им свои контактные данные, могут получать спам-звонки и сообщения, например приглашения на бесплатные обследования, в рамках маркетинговых кампаний.
Абоненты телекоммуникационных услуг также находятся в списке наиболее вероятных жертв. Около 94% клиентов операторов мобильной связи получают спам-звонки и сообщения. Персональная информация, предоставляемая в процессе подписки, может быть использована для проведения рекламных кампаний без согласия абонентов.
Чтобы уменьшить количество спама, люди могут следовать следующим рекомендациям:
Отказаться от подписки на нежелательные рассылки.
Предоставлять адреса электронной почты и номера телефонов выборочно.
Использовать разные адреса электронной почты для разных целей.
Установить антиспамовые приложения.
Пользоваться услугами определителя номера.
Не переходите по подозрительным ссылкам в электронных письмах и текстовых сообщениях. Хотя спам часто является безобидной рекламой, он также может представлять угрозу безопасности, поэтому как людям, так и организациям важно сохранять бдительность и осторожность, пишет Ковалев.