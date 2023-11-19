Количество IT-преступлений в России выросло до 33% за девять месяцев

Количество IT-преступлений в России выросло до 33% за девять месяцевБыло зафиксировано 489 тысяч
За девять месяцев текущего года количество преступлений, связанных с информационными технологиями (IT), выросло, достигнув 33,3% от общего числа зарегистрированных правонарушений, как сообщили в МВД России. Эти данные, изученные "Известиями", показывают значительное увеличение за короткий период.
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За эти месяцы было зафиксировано 489 тысяч IT-преступлений, что на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это наивысший показатель с момента ведения такой статистики.
Наиболее распространенными стали мошенничества через мобильные сети и кредитные карты. Количество преступлений, связанных с использованием интернета, возросло наиболее резко, достигнув 377,6 тыс. случаев. Затем следуют мошенничества через мобильные сети (220,2 тысяч случаев) и с использованием кредитных карт (99,6 тысяч случаев).