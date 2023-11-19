Количество IT-преступлений в России выросло до 33% за девять месяцев

За эти месяцы было зафиксировано 489 тысяч IT-преступлений, что на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это наивысший показатель с момента ведения такой статистики.

Наиболее распространенными стали мошенничества через мобильные сети и кредитные карты. Количество преступлений, связанных с использованием интернета, возросло наиболее резко, достигнув 377,6 тыс. случаев. Затем следуют мошенничества через мобильные сети (220,2 тысяч случаев) и с использованием кредитных карт (99,6 тысяч случаев).