В России
16:28, 28 октября 2023
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Количество пользователей приложения для поиска опасных родиной на теле в РФ выросло вдвое

Оно помогло выявить 22 тысячи случаев злокачественных новообразований

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин во время заседания областного заксобрания сообщил, что число пользователей приложения "Прородинки", разработанного учеными вуза в Нижнем Новгороде, значительно увеличилось вдвое, пишет ТАСС.

За последний год, количество пользователей достигло более чем 1 миллиона. Важно отметить, что приложение "Прородинки" помогло выявить 22 тысячи случаев злокачественных новообразований кожи на ранней стадии.

Приложение "Прородинки" становится все более популярным не только в Нижегородской области, но и в других регионах России. Карякин также сообщил, что они работают над получением регистрационного удостоверения, и приложение будет включено в региональную систему здравоохранения.

Такие инновации в области здравоохранения позволяют рано выявлять признаки онкологических заболеваний кожи, что существенно увеличивает шансы на успешное лечение.

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