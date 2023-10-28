Количество пользователей приложения для поиска опасных родиной на теле в РФ выросло вдвое

За последний год, количество пользователей достигло более чем 1 миллиона. Важно отметить, что приложение "Прородинки" помогло выявить 22 тысячи случаев злокачественных новообразований кожи на ранней стадии.

Приложение "Прородинки" становится все более популярным не только в Нижегородской области, но и в других регионах России. Карякин также сообщил, что они работают над получением регистрационного удостоверения, и приложение будет включено в региональную систему здравоохранения.

Такие инновации в области здравоохранения позволяют рано выявлять признаки онкологических заболеваний кожи, что существенно увеличивает шансы на успешное лечение.