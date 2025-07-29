В России
Опубликовано 29 июля 2025, 09:43
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Комбайн для сибирских селекционеров создадут в Омске

Машина будет дешевле импортных
Омский экспериментальный завод, входящий в состав Омского аграрного научного центра (АНЦ), разрабатывает новый селекционный комбайн для Урала, Сибири и Северного Казахстана. Опытный образец планируют представить к концу лета 2026 года.
Комбайн для сибирских селекционеров создадут в Омске

© Ferra.ru

Машина предназначена для работы в зоне рискованного земледелия, где климатические условия усложняют сельскохозяйственные процессы. По словам директора Омского АНЦ Максима Чекусова, комбайн будет в два раза дешевле зарубежных аналогов, а его обслуживание — проще и доступнее.

Особенность селекционного комбайна — точность уборки. В отличие от стандартных моделей, он должен аккуратно собирать небольшие партии зерна с разных участков, не допуская смешивания сортов. Даже одно случайное зерно может исказить результаты селекционной работы.

Предприятие также планирует оснастить технику электронными системами управления. Это поможет компенсировать нехватку квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. В дальнейшем комбайн пройдёт сертификацию, что позволит продавать его не только в России, но и за границей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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