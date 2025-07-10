В России
Опубликовано 10 июля 2025, 14:08
1 мин.

Компании Югры и Тагила займутся цифровизацией лифтового оборудования

Для безопасности
Две российские компании — «Тагиллифт» из Свердловской области и югорский «Арпикон» — объединили усилия для цифровизации лифтовой отрасли. Партнерское соглашение было подписано в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Компании Югры и Тагила займутся цифровизацией лифтового оборудования

© Ferra.ru

Совместный проект направлен на внедрение современных технологий в работу диспетчерских служб и повышение безопасности лифтового оборудования. Компании планируют использовать цифровые решения для оптимизации процессов обслуживания и сокращения эксплуатационных расходов.

Как отмечают участники соглашения, применение инновационных разработок позволит сделать работу лифтов более надежной. В частности, речь идет о системах мониторинга состояния оборудования в реальном времени и автоматизированных решениях для диспетчерских центров.

Ранее Карачаровский механический завод (КМЗ) совместно с брендом «Москвич» представили новую модель лифтовой кабины, которую показали на выставке Russian Elevator Week — 2025. Эта разработка объединяет технологии московского автопрома и лифтостроения. Дизайн кабины повторяет формы салона автомобиля «Москвич».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии