Компании Югры и Тагила займутся цифровизацией лифтового оборудования

Совместный проект направлен на внедрение современных технологий в работу диспетчерских служб и повышение безопасности лифтового оборудования. Компании планируют использовать цифровые решения для оптимизации процессов обслуживания и сокращения эксплуатационных расходов.

Как отмечают участники соглашения, применение инновационных разработок позволит сделать работу лифтов более надежной. В частности, речь идет о системах мониторинга состояния оборудования в реальном времени и автоматизированных решениях для диспетчерских центров.

Ранее Карачаровский механический завод (КМЗ) совместно с брендом «Москвич» представили новую модель лифтовой кабины, которую показали на выставке Russian Elevator Week — 2025. Эта разработка объединяет технологии московского автопрома и лифтостроения. Дизайн кабины повторяет формы салона автомобиля «Москвич».