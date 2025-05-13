Компания EKF выпустила мобильное приложение для управления зарядкой электромобилей

EKF Charge подходит для разных сценариев использования. В частных домах или на парковках жилых комплексов можно подключить собственную станцию и при необходимости добавить несколько машин в виртуальный «гараж». Это удобно, если в семье несколько электромобилей — приложение позволяет контролировать их зарядку через один интерфейс.

Для ограниченного круга пользователей предусмотрен персональный доступ, а для всех желающих — публичный. В обоих случаях приложение позволяет находить свободные станции, бронировать их, запускать или завершать зарядку, а также оплачивать услуги. Вся информация о прошедших сессиях хранится в личном кабинете.

EKF Charge входит в инфраструктурное решение EKF Impulse. Помимо приложения, в него входят зарядные станции, программное обеспечение и сервисное сопровождение. Станции подходят для любых моделей электромобилей и могут устанавливаться как на открытых, так и крытых парковках.

Дополнительно предлагается система динамической балансировки мощности — она помогает распределять нагрузку на электросеть в часы пик. Управление инфраструктурой и аналитикой доступно через веб-интерфейс. Все данные обрабатываются на российской облачной платформе.