Компания «Геоскан» откроет производство образовательных дронов в Москве

Компания инвестирует более 150 миллионов рублей в модернизацию производственных площадей. В рамках проекта будут выпускаться беспилотники линейки «Геоскан Пионер» для образовательных учреждений, а также программно-аппаратные комплексы «Геоскан Арена» для организации соревнований дронов. Все технологические операции, которые сейчас выполняются в Санкт-Петербурге, будут перенесены в столицу.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что это производство будет тесно связано с подготовкой специалистов в области беспилотных авиационных систем. В «Руднево» уже функционирует Центр пилотирования БПЛА, где обучают операторов дронов. Центр оснащён всем необходимым оборудованием, а ежегодно планируется подготовка не менее 500 человек.