Компания из Подмосковья создала 3D-принтер для печати бетонных конструкций

Опубликовано 19 ноября 2024, 16:291 мин.
Компания из Подмосковья создала 3D-принтер для печати бетонных конструкцийПринтер позволяет строить здания и архитектурные формы
Компания из Московской области разработала 3D-принтер, который позволяет печатать бетонные конструкции и архитектурные формы любой сложности. Оборудование, разработанное в течение четырех лет, теперь используется для создания не только зданий, но и для производства принтеров для других предприятий. Инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей.
© Ferra.ru
С помощью этого принтера можно быстро и точно создавать различные строительные элементы. Например, на печать малых архитектурных форм уходит всего несколько часов, а гараж можно напечатать за неделю. Печать целого дома может занять месяц. Вся технология работы принтера проста: модель загружается в программу, и принтер создает бетонную опалубку, которую затем заполняют бетоном или утеплителем. Это позволяет существенно сократить время строительства и уменьшить затраты на материалы.
На данный момент в компании работают 15 человек, но в ближайшее время штат планируют увеличить до 30 сотрудников.