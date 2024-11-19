Компания из Подмосковья создала 3D-принтер для печати бетонных конструкций

С помощью этого принтера можно быстро и точно создавать различные строительные элементы. Например, на печать малых архитектурных форм уходит всего несколько часов, а гараж можно напечатать за неделю. Печать целого дома может занять месяц. Вся технология работы принтера проста: модель загружается в программу, и принтер создает бетонную опалубку, которую затем заполняют бетоном или утеплителем. Это позволяет существенно сократить время строительства и уменьшить затраты на материалы.

На данный момент в компании работают 15 человек, но в ближайшее время штат планируют увеличить до 30 сотрудников.