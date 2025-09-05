Компания из Югры начала поставки платформы для беспилотников

Контракты на предзаказ половины первой партии были заключены по итогам Демо-дня акселератора «Спринт 2.0», который организовал Фонда развития интернет-инициатив. Серийное производство инновационной платформы было запущено компанией в июне текущего года.

Помимо FlyCortex, компания предлагает и другие продукты. В их числе — видеоплатформа SIRIN для масштабных систем видеонаблюдения, услуги по разработке специализированной электроники и решения для создания искусственного интеллекта.

За пять лет работы «Сирин» established деловые отношения с партнерами из Турции, стран СНГ, Европы и Африки. В 2022 году ее проект RUBEARSOFT, представляющий собой сервис искусственного интеллекта для организации «умного двора», стал финалистом Акселератора технологических стартапов в Югре.