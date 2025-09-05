В России
Опубликовано 05 сентября 2025, 18:11
1 мин.

Компания из Югры начала поставки платформы для беспилотников

Инновационная разработка FlyCortex поступила первым заказчикам
Югорская компания «Сирин», резидент местного технопарка, отгрузила первую партию своей платформы FlyCortex. Данная система предназначена для использования в беспилотном транспорте, дронах и роботах. Информацию об этом подтвердили в Фонде развития Югры.
© Ferra.ru

Контракты на предзаказ половины первой партии были заключены по итогам Демо-дня акселератора «Спринт 2.0», который организовал Фонда развития интернет-инициатив. Серийное производство инновационной платформы было запущено компанией в июне текущего года.

Помимо FlyCortex, компания предлагает и другие продукты. В их числе — видеоплатформа SIRIN для масштабных систем видеонаблюдения, услуги по разработке специализированной электроники и решения для создания искусственного интеллекта.

За пять лет работы «Сирин» established деловые отношения с партнерами из Турции, стран СНГ, Европы и Африки. В 2022 году ее проект RUBEARSOFT, представляющий собой сервис искусственного интеллекта для организации «умного двора», стал финалистом Акселератора технологических стартапов в Югре.