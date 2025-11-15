Опубликовано 15 ноября 2025, 20:031 мин.
Компания Ростеха представила ПО для управления звуковым оборудованием«Центр управления системой» проходит бета-тестирование
Компания «Октава Дизайн и Маркетинг», технологический партнер Ростеха, разработала программное обеспечение (ПО) «Центр управления системой». Продукт предназначен для мониторинга и управления работой программно-аппаратных комплексов АБ-400 и АБ-101.
© Ferra.ru
Система позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудования и управлять его настройками. ПО можно установить на серверную инфраструктуру заказчика или компактный мини-ПК. Количество подключаемых устройств ограничено только пропускной способностью локальной сети.
Аппаратный комплекс АБ-400 представляет собой миниатюрный аудиобейдж, который записывает речь, преобразует аудио в текст и находит ключевые слова. Финальная версия программного обеспечения планируется к выпуску в ноябре 2025 года.