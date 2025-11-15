Компания Ростеха представила ПО для управления звуковым оборудованием

Система позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудования и управлять его настройками. ПО можно установить на серверную инфраструктуру заказчика или компактный мини-ПК. Количество подключаемых устройств ограничено только пропускной способностью локальной сети.

Аппаратный комплекс АБ-400 представляет собой миниатюрный аудиобейдж, который записывает речь, преобразует аудио в текст и находит ключевые слова. Финальная версия программного обеспечения планируется к выпуску в ноябре 2025 года.