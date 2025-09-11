Компания «Спутникс» внедрила модуль ИИ в образовательный спутниковый конструктор

Программно-аппаратный модуль создан на основе высокопроизводительного процессора для обработки нейронных сетей. Он предназначен для выполнения задач машинного обучения непосредственно на борту спутника. Это позволяет учащимся обрабатывать данные в реальном времени.

Также на саммите показали ядерно-энергетический модуль для учебной модели лунной базы NEMEYA. С его помощью студенты смогут решать практические задачи по энергообеспечению лунных комплексов и поддержанию баланса между выработкой энергии и безопасностью.

Компания несколько лет занимается развитием направления космического образования. Она создает конструкторы спутников, специализированное программное обеспечение и оборудование для учебных заведений.