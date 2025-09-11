Компания «Спутникс» внедрила модуль ИИ в образовательный спутниковый конструктор

Опубликовано 11 сентября 2025, 18:561 мин.
Компания «Спутникс» внедрила модуль ИИ в образовательный спутниковый конструкторНовинка представлена на Саммите производителей учебного оборудования
Российская компания «Спутникс» разработала модуль искусственного интеллекта (ИИ) для образовательного конструктора космических аппаратов «ОрбиКрафт 3D». Новинка была представлена на II Саммите производителей учебного оборудования.
© Ferra.ru
Программно-аппаратный модуль создан на основе высокопроизводительного процессора для обработки нейронных сетей. Он предназначен для выполнения задач машинного обучения непосредственно на борту спутника. Это позволяет учащимся обрабатывать данные в реальном времени.
Также на саммите показали ядерно-энергетический модуль для учебной модели лунной базы NEMEYA. С его помощью студенты смогут решать практические задачи по энергообеспечению лунных комплексов и поддержанию баланса между выработкой энергии и безопасностью.
Компания несколько лет занимается развитием направления космического образования. Она создает конструкторы спутников, специализированное программное обеспечение и оборудование для учебных заведений.