Компания-владелец брендов Curtis и «Майский» создала новые вкусы чая с помощью ИИ

Одним из главных преимуществ использования ИИ является возможность адаптироваться к трендам в реальном времени. Нейросети помогают не только выявлять успешные сочетания, но и прогнозировать, какие вкусы будут востребованы через год или два. Это позволяет компании создавать новинки, которые останутся актуальными на долгое время, отметил Скидан.

Кроме того, нейросети играют ключевую роль в подборе натуральных ингредиентов. Алгоритмы помогают выбирать экологически чистые компоненты, минимизируя воздействие на окружающую среду. Технологии ИИ также ускоряют тестирование новинок, предсказывая, как компоненты будут взаимодействовать и формировать финальный вкус.