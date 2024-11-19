В России
Опубликовано 19 ноября 2024, 16:03
1 мин.

Компания-владелец брендов Curtis и «Майский» создала новые вкусы чая с помощью ИИ

Прогнозируя предпочтения и анализируя тренды вкусов
Компания МАЙ, владелец известных брендов Richard, Curtis и «Майский», внедряет нейросети в разработку новых вкусов чая. Искусственный интеллект (ИИ) помогает создавать уникальные сочетания, соответствующие текущим и будущим предпочтениям потребителей.
Компания-владелец брендов Curtis и «Майский» создала новые вкусы чая с помощью ИИ

© Май

Титестер компании МАЙ Андрей Скидан рассказал, что разработка новых чайных рецептур — это сложный процесс, требующий учета многих факторов: от вкусовых предпочтений до взаимодействия компонентов. Нейросети значительно ускоряют этот процесс, анализируя огромные массивы данных о вкусах и ароматах, а также прогнозируя, какие комбинации будут наиболее популярными в будущем. Например, в последние годы наблюдается рост интереса к чаям с цитрусовыми, ягодными и цветочными нотами.

Компания-владелец брендов Curtis и «Майский» создала новые вкусы чая с помощью ИИ

© Май

Одним из главных преимуществ использования ИИ является возможность адаптироваться к трендам в реальном времени. Нейросети помогают не только выявлять успешные сочетания, но и прогнозировать, какие вкусы будут востребованы через год или два. Это позволяет компании создавать новинки, которые останутся актуальными на долгое время, отметил Скидан.

Кроме того, нейросети играют ключевую роль в подборе натуральных ингредиентов. Алгоритмы помогают выбирать экологически чистые компоненты, минимизируя воздействие на окружающую среду. Технологии ИИ также ускоряют тестирование новинок, предсказывая, как компоненты будут взаимодействовать и формировать финальный вкус.

Источник:Май
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#Чай
,
#нейросеть