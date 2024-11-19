Компания-владелец брендов Curtis и «Майский» создала новые вкусы чая с помощью ИИ

Компания-владелец брендов Curtis и «Майский» создала новые вкусы чая с помощью ИИПрогнозируя предпочтения и анализируя тренды вкусов
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Титестер компании МАЙ Андрей Скидан рассказал, что разработка новых чайных рецептур — это сложный процесс, требующий учета многих факторов: от вкусовых предпочтений до взаимодействия компонентов. Нейросети значительно ускоряют этот процесс, анализируя огромные массивы данных о вкусах и ароматах, а также прогнозируя, какие комбинации будут наиболее популярными в будущем. Например, в последние годы наблюдается рост интереса к чаям с цитрусовыми, ягодными и цветочными нотами.
Одним из главных преимуществ использования ИИ является возможность адаптироваться к трендам в реальном времени. Нейросети помогают не только выявлять успешные сочетания, но и прогнозировать, какие вкусы будут востребованы через год или два. Это позволяет компании создавать новинки, которые останутся актуальными на долгое время, отметил Скидан.
Кроме того, нейросети играют ключевую роль в подборе натуральных ингредиентов. Алгоритмы помогают выбирать экологически чистые компоненты, минимизируя воздействие на окружающую среду. Технологии ИИ также ускоряют тестирование новинок, предсказывая, как компоненты будут взаимодействовать и формировать финальный вкус.