Компетентность медиков в России начнут проверять с помощью ИИ

Также, Татьяна Семенова отметила, что в настоящее время проводятся исследования в этой области.

Согласно словам Семеновой, Минздрав исследует возможности применения методов искусственного интеллекта для создания новых тестовых заданий и ситуационных кейсов, необходимых для аккредитации медицинских специалистов. Эти исследовательские работы активно проводятся, и уже имеются предварительные результаты.

Создание качественных оценочных инструментов для аккредитации медицинских специалистов - сложный процесс. Он включает в себя разработку, обязательную экспертизу качества и требует участия профессионалов из медицинских вузов, научных организаций и медицинской общественности.