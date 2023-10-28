Компетентность медиков в России начнут проверять с помощью ИИ

Компетентность медиков в России начнут проверять с помощью ИИСейчас проводятся исследования
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что Министерство здравоохранения России (Минздрав) рассматривает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке заданий для аккредитации медицинских специалистов, пишет РИА Новости.
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Также, Татьяна Семенова отметила, что в настоящее время проводятся исследования в этой области.
Согласно словам Семеновой, Минздрав исследует возможности применения методов искусственного интеллекта для создания новых тестовых заданий и ситуационных кейсов, необходимых для аккредитации медицинских специалистов. Эти исследовательские работы активно проводятся, и уже имеются предварительные результаты.
Создание качественных оценочных инструментов для аккредитации медицинских специалистов - сложный процесс. Он включает в себя разработку, обязательную экспертизу качества и требует участия профессионалов из медицинских вузов, научных организаций и медицинской общественности.